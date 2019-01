Man Amanda Balk langer in de cel

De politie ontmantelde in september en oktober 2018 drie plantages in drie verschillende villa’s in Wassenaar. Hierbij zouden zo’n 4200 planten zijn aangetroffen. Stavros werd direct gearresteerd ’op verdenking van het telen van zeer grote hoeveelheden hennep gedurende een lange periode’. Ook wordt vermoed dat hij schuldig is aan het witwassen van geld en sieraden.

Stavros brak volgens het Leidsch Dagblad toen hij maandag het woord kreeg. „De mensen om mij heen gaan hieraan ten onder. Ze hebben hier niets mee te maken. Mijn dochter durft niet naar school, mijn vrouw loopt bij een psychiater. Misschien ben ik de grootste idioot die er is, maar laat mij alstublieft naar huis gaan.”

Volgens de advocaat van Stavros, Michel van Stratum, wist zijn cliënt niets van de kwekerijen en is hij door een tweede verdachte, die een week na Stavros werd opgepakt, meegetrokken in deze zaak. Hij vroeg dan ook om vrijlating. „Hij is recent getrouwd en wil zijn huwelijk redden.” Omdat het onderzoek volgens Van Stratum nog anderhalf jaar kan duren, vindt hij het niet eerlijk dat Stavros al die tijd vast zou moeten zitten. „Dat weegt niet op tegen de zaken waarvan hij wordt verdacht.”

De rechtbank besloot echter dar er voldoende bewijs is om Stavros T. langer vast te houden. De zitting gaat 1 april verder.

