Gijs Naber en Huub Stapel in vervolg De 12 van Oldenheim

Ook Matthijs van de Sande Bakhuyzen, Joop Keesmaat, Maarten Heijmans, Benja Bruijning, Fockeline Ouwerkerk en Hajo Bruins spelen rollen in de serie die zich afspeelt in de fictieve plaats Schouwendam.

Net als in de eerste serie draait ook De 12 van Schouwendam om mysterieuze verdwijningen. In de nieuwe reeks gaat het om twee personen. De 12 uit de titel verwijst dus niet, zoals in de eerste reeks, naar het aantal verdwijningen maar op een aantal andere geheimzinnige gebeurtenissen in het dorp.

In de eerste reeks van de serie waren onder anderen Noortje Herlaar, Cas Jansen en Nasrdin Dchar te zien. Gemiddeld keken er meer dan een miljoen mensen naar.