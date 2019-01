Patty Brard definitief terug op tv

Dat heeft de zender dinsdag bevestigd na berichtgeving van het AD. Brard (63) is al vaste tafelgast in het programma RTL Late Night met Twan Huys. Ze maakte afgelopen najaar het programma VetGelukkig? voor NPO 3 met Diederik Jekel. Ook was ze het afgelopen seizoen al te zien bij het Perfecte Plaatje, dat ze won.

Verder was de Luv-zangeres de afgelopen seizoenen te zien bij de NPO-hit Ranking the Stars. Ook stond zij jarenlang aan de desk bij SBS Shownieuws, maar dit team moest zij in 2017 verlaten. Brard stelde toen zich afgedankt te voelen.

Over wat voor programma’s Brard precies gaat maken, kan RTL nog niets zeggen.