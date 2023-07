Vlieg Kwak van Freek Vonk overleden: ’Avontuur ten einde’

„RIP lieve Kwak. 6 dagen oud geworden. Het gehele avontuur is hiermee ten einde gekomen...”, schrijft Vonk bij foto’s van het dier. Oorspronkelijk zaten er drie larven in het been van de bioloog. De andere twee, Kwik en Kwek, overleden voordat ze volgroeid waren. „Alhoewel, nog niet hélemaal, want in overleg met Naturalis hebben we besloten dat we mijn horzelkindje en de twee overleden larven op niet al te lange termijn tentoon gaan stellen aan het publiek!”

Zaterdag onthulde Vonk via een „horzel gender reveal” het geslacht van de vlieg. De Dermatobia hominis (human botfly) bleek een meisje te zijn. Vonk wist al enige tijd dat hij snel afscheid moest nemen van Kwak. Het dier uit de tropen van Midden- en Zuid-Amerika leeft in principe niet langer dan een paar dagen. Inmiddels is de bioloog ook bezig met een minidocumentaire over Kwak.

„Zodra ik weet wanneer ze te zien zijn, laat ik dat weten”, besluit Vonk zijn bericht. „Tot die tijd kunnen we gelukkig nog wel even genieten van de foto’s en de beelden van mijn schattige meisjeshorzel.”