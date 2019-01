Evers staat op in race voor Gouden RadioRing

Dat maakte Gouden RadioRing-presentator Rob Janssen dinsdag bekend in de uitzending van Veronica Inside, waar Evers zijn voormalige sidekicks Rick Romijn en Niels van Baarlen tegenwoordig werken. Daarnaast maakt Evers ook kans op de Zilveren RadioSter voor beste radiopresentator.

Dj Edwin Evers nam eind vorige maand afscheid van zijn ochtendshow Evers staat op, met een twaalf uur durende marathonuitzending op Radio 538. Hij stopte na 21 jaar met zijn ochtendshow. De ochtendshow won meerdere Marconi Awards en won in 2006 de eerste Gouden RadioRing.

De dertiende editie van het RadioRing Gala vindt plaats op 31 januari in Theater Gooiland in Hilversum. Evers staat op neemt het op tegen de andere genomineerde radioprogramma’s Somertijd (Radio 10), Vroege Vogels (NPO Radio 1), The Friday Move (BNR) en Club Ondersteboven van Slam!.

Voor de Zilveren RadioSter Vrouw zijn Marieke Elsinga (Qmusic), Eva Koreman (BNNVARA, NPO 3FM) en Annemieke Schollaardt genomineerd. Bij de mannen zijn naast Edwin Evers ook Wilfred Genee (BNR) en Bram Krikke (SLAM!) genomineerd voor een Zilveren RadioSter.