Gordon niet met tv-recensent in DWDD-debat

DWDD kondigde een grote verbale confrontatie aan nadat Gordon op zijn sociale media enorm tekeerging tegen de recensent. Iets voor zes uur liet Gordon op Facebook weten geen zin te hebben in het debat. „Laat ik nou eens luisteren naar m’n onderbuik”, schrijft Gordon. „Geen aandacht meer besteden aan deze vervelende mevrouw dus DWDD afgezegd. Focus op de toekomst, mijn mening is duidelijk!”

Gordon verweet de tv-recensent in zijn tirade leeftijdsdiscriminatie. „Wij, twee keihard werkende mensen van 47 en 50 krijgen dus via jouw platform te horen dat we eigenlijk maar beter kunnen stoppen”, stelt de bekendheid in zijn betoog. De Jong sprak in haar column haar verbazing uit over de aankoop van de twee RTL-sterren. „Waarom richt De Mol zich op presentatoren die op hun retour zijn bij de tv-kijker?”, stelt De Jong, die dat onbegrijpelijk vindt.Gordon reageerde heftig in een reactie op Facebook.

Fans zijn teleurgesteld dat Gordon niet met haar in debat gaat, laten ze weten onder zijn post. Ze keken er erg naar uit. Toch vinden sommigen het ook verstandig. „Lekker laten gaan.”