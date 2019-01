Willemijn Verkaik hoofdrol in Aida in Concert

Verkaik speelt de rol van prinses Amneris. Dat heeft producent Stage Entertainment dinsdag gemeld. Wie de andere rollen zullen vertolken, waaronder die van Aida, wordt later bekendgemaakt.

De show met nummers uit de gelijknamige hitmusical van Elton John is tussen 20 en 30 juni zes keer te zien. Op het terrein van het Autotron bij Den Bosch zullen de bezoekers van het musicalconcert dezelfde festivalsfeer op en rondom het terrein ervaren als bij Elisabeth in Concert.

Nadat Aida in oktober 2001 in Nederland in première ging, stond deze bijna twee jaar lang in het Circustheater in Scheveningen en kwamen er 1,2 miljoen bezoekers.

De kaartverkoop begint donderdag.