PewDiePie voert succesvol strijd tegen YouTube-concurrent

Vlogger PewDiePie heeft al vijf jaar lang de meeste volgers op YouTube, in november vorig jaar zat hij op 70,5 miljoen abonnees. Wel was daar het Indische kanaal T-Series, die de Zweed met 70,1 miljoen volgers in de nek hijgde met populaire Bollywoodachtige videoclips. Dus besloot PewDiePie een campagne te voeren om zijn aantal abonnee’s te verhogen.

Dat hij daar zonder meer in geslaagd is, bewijzen de cijfers: in vier maanden tijd wist hij meer volgers te winnen dan in het hele jaar daarvoor, namelijk elf miljoen en behoudt hij met bijna 81 miljoen abonnees dus zijn koppositie. Des te knapper omdat volgens de website andere YouTubers nog maar met moeite extra abonnee’s weten te verwerven.

Bekijk ook: PewDiePie verliest mogelijk koppositie op YouTube