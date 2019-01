’Gordon moet het zich niet zo aantrekken’

Ze begrijpt dat Gordon haar column in het AD niet leuk vond om te lezen. „Ik snap het heel goed. Maar dat is mijn werk: om te signaleren of iets goed is of niet.” Op de vragen hoe ze kan beoordelen of hij op zijn retour is en of ze niet eerst moest afwachten hoe hij het bij SBS zou doen, reageert ze: „Ik hoorde afgelopen dagen iedereen vertellen wat ik wel en niet mag als recensent. Ik heb een vak, dat oefen ik uit op een manier, waarvan ik denk dat het goed is. Kijk naar de kijkcijfers.” Ze wijst erop dat Gordons trouwshow nog scoorde, maar wat hij daarna maakte, onder meer het reisprogramma Gordon & Estelle: weg ermee met Estelle Cruijff, niet meer.

Tina Nijkamp, oud-programmadirecteur van SBS vindt haar oordeel hard. „Die term ’ op zijn retour’, dat vind ik nog wel wat. Dat vind ik naar.” Ook oud-zenderbaas Fons van Westerloo meent dat Angela te stellig is. „Je hebt niet gelijk, omdat je nog helemaal niet weet of zij bij SBS geen succes zullen hebben. Ze kunnen wel wat.”

Toch vindt hij dat Gordon niet zo had moeten reageren. „Gordon maakt de fout dat hij het zich aantrekt. Hij moet het zich helemaal niet aantrekken. Hij moet kijken of hij goede programma’s kan maken en zijn geld kan waarmaken. Gordon geeft jou nu een enorm podium.” Angela de Jong: „Daar ben ik hem ook heel dankbaar voor.”