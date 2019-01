The Box wil af van show R. Kelly

Maar ’achter de schermen zijn wij hard bezig onze mogelijkheden in deze te onderzoeken’, schrijft een woordvoerder van The Box in een mail aan de Volkskrant.

De zanger raakte onlangs in opspraak na de verschijning van de documentaire Surviving R. Kelly. De makers van het programma spraken zo’n vijftig mensen over R. Kelly. Een flink aantal vrouwen beschuldigt hem van seksueel misbruik, machtsmisbruik en seks met minderjarigen. Naar aanleiding van de drie afleveringen heeft justitie in de staat Georgia besloten tot een strafrechtelijk onderzoek naar de zanger.

Het concert in Amsterdam stuit op veel weerstand. Een petitie met de oproep het optreden te cancelen werd duizenden keren getekend. Zowel The Box als concertorganisator J. Noah Entertainment waren dinsdagavond niet voor commentaar bereikbaar.