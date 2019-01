Kijkers First Dates geschokt over botox-meisje

Het commentaar is op Twitter niet van de lucht over de 27-jarige vrouw die in de Britse variant van het programma een man zoekt in het First Dates-restaurant. „Die opgeblazen dame. Ze doet haar ogen nauwelijks open. Zouden haar wimpers te zwaar zijn, of probeert ze constant zwoel te kijken?” Volgens een ander zijn door alle ingrepen haar emoties nauwelijks zichtbaar en een volgende merkt op dat ze al net zo ’kreunend’ praat als Kim Kardashian.

Anderen nemen het voor het meisje op en noemen het vooral ’tragisch’. „Plastische chirurgie is in sommige gevallen ook gewoon pure onzekerheid. Wees blij dat je je niet kunt voorstellen dat je je zo onzeker voelt dat je zoveel geld aan jezelf uitgeeft. Just saying..”