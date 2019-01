Petitie tegen komst R. Kelly offline gehaald

„Deze petitie is verwijderd door de auteur”, staat op Petitie24.com te lezen. Er wordt geen reden genoemd voor het offline halen van het verzoekschrift. R. Kelly zal op 20 april optreden in The Box in Amsterdam. Het concert is onderdeel van de Europese King of R&B Tour. Toch heeft ook The Box ondertussen twijfels uitgesproken over zijn komst.

De zanger raakte onlangs in opspraak na de verschijning van de documentaire Surviving R. Kelly. waarin veel vrouwen hem beschuldigden van seksueel misbruik.