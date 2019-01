Dit is de reden dat The Box R. Kelly verwelkomde

De reden blijkt simpel: „Ten tijde van het verhuren van de zaal, was The Box nog niet bekend met de inhoud van de spraakmakende documentaire, waar pas 3 januari het eerste deel van werd uitgezonden in de VS.” Maar The Box zit met het concert in de maag sinds in een documentaire talloze vrouwen hebben uitgesproken door hem misbruik en verkracht te zijn. „Tot dan toe was de zanger enkel omgeven door geruchten die al meerdere decennia de ronde gingen. Er was en is ook geen veroordeling te vinden van deze artiest.”

The Box is nu ’alle opties aan het onderzoeken’ rond het geplande concert van de omstreden zanger R. Kelly in Amsterdam. R. Kelly staat in principe op 20 april in Amsterdam op het podium. Wat concreet de uitkomst van het onderzoeken van de opties wordt, kan de zaal nog niet zeggen. De Volkskrant meldde dat de zaal het optreden wil cancelen, maar dit kan de woordvoerder niet bevestigen.

Het concert in Amsterdam stuit op veel weerstand. Een petitie met de oproep het optreden te cancelen werd duizenden keren getekend, maar is inmiddels om onbekende reden offline gehaald.