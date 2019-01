Toto’s Africa voor altijd non-stop te horen

Toto Ⓒ Hollandse Hoogte

De Namibische kunstenaar Max Siedentopf heeft een bijzondere installatie gebouwd: midden in de uitgestrekte Namib, de oudste woestijn ter wereld, heeft hij een installatie neergezet die tot in lengte van dagen 24 uur per dag het nummer Africa van de Amerikaanse band Toto zal afspelen.