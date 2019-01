Rihanna klaagt haar vader aan

In de documentatie is te lezen dat zij vindt dat haar vader, Ronald Fenty, en zijn partner haar merk gebruiken voor hun eigen business, Fenty Entertainment, om te suggereren dat hun bedrijf iets met haar te maken heeft. Haar volledige naam is Robyn Rihanna Fenty.

De 30-jarige zangeres zegt dat zij de naam Fenty al sinds 2012 gebruikt voor haar cosmeticamerk en andere ondernemingen. Haar vader richtte zijn bedrijf, een talent- en productiebedrijf, in 2017 op.