Kinderen erven toch van Hans Breukhoven

Hans Breukhoven heeft bij leven geprobeerd om zijn kinderen Constanza en Marvin te onterven. Nadat hij in 2017 overleed, legden zijn kinderen zich niet neer bij de mededeling dat zij niets zouden krijgen. Zij hebben nu hun gelijk gehaald, meldt Shownieuws, al ’nam Constanza al een voorschot op de erfenis met haar kluisroof’. De adoptiedochter van Breukhovens ex Connie Witteman en haar toenmalige man is in het verleden veroordeeld voor het bestelen van Breukhoven.

Het is nog onbekend om wat voor bedragen het gaat en wie van de kinderen de rechtsprocedure begonnen is. Diegene krijgt in elk geval inzage in de bezittingen, het vermogen en andere belangen die Breukhoven naliet.