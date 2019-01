Het BITTERE EINDE van FERNANDO RICKSEN

Hij bereikte hoge toppen, maar ook diepe dalen. Het leven van Fernando Ricksen ging niet over rozen. Ⓒ anp

Zijn boek Vechtlust werd al eens een bestseller, maar het turbulente leven van topvoetballer FERNANDO RICKSEN zou zich net zo goed kunnen lenen voor een indrukwekkende bioscoopfilm. Al ruim vijf jaar vecht hij tegen spierziekte ALS, en dat na een leven vol drank, drugs en vrouwen. Inmiddels is hij te ziek om ooit nog zijn hospice in Schotland te verlaten. Goede vriend VINCENT DE VRIES houdt hoop. „Voorlopig is hij nog niet klaar met dit leven.”