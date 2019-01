Yvon Jaspers door met omstreden programma

De serie, waarin Jaspers het boerenleven promoot, ligt onder vuur omdat de presentatrice ditzelfde werk doet voor veevoederconcern ForFarmers. Het Commissariaat voor de Media heeft een onderzoek lopen naar deze structurele schnabbel van Jaspers. KRO-NCRV liet maandag weten dat het contract met Jaspers op het punt staat verlengd te worden.

De presentatrice erkende in Jinek ’fijn geld’ te krijgen voor haar werk voor ForFarmers. Maar zij ziet hier geen kwaad in. „Het is heel onschuldig werk, ik heb geen kwade bedoelingen”, stelde Jaspers. „Ik heb alleen maar liefde voor de boeren. Ik vind het zo mooi om met die mensen te praten, ik leer er zoveel van. Ik word er gelukkig van.”

Jaspers stelt dat als het Commissariaat haar zou berispen voor deze nevenfunctie, veel presentatoren in Hilversum in de problemen komen. „Dan kan niemand in Hilversum meer werk doen buiten de televisie”, stelt ze.

Albert Verlinde stelde maandag in 6 Inside dat de contractonderhandelingen moeizaam zouden verlopen, onder meer omdat Jaspers compensatie wil voor de nevenactiviteiten die ze niet meer zou mogen doen. Op deze aantijgingen ging Jaspers niet in bij Jinek.

Belangenverstrengeling

Het is niet de eerste maal dat de presentatrice van Boer zoekt vrouw onder vuur ligt vanwege mogelijke belangenverstrengeling. BNN-VARA kreeg in 2011 een boete van 50.000 euro voor het uitbundig aanprijzen van het boerenservies van Yvon Jaspers.

De commotie rond haar nevenfuncties bij ForFarmers leidde onder meer tot Kamervragen. Mediaminister Arie Slob zegt het onderzoek van het Commissariaat af te willen wachten. Dit onderzoek loopt nog steeds, bevestigt een woordvoerder desgevraagd. Journalistenvakbond NVJ stelt dat de schijn van belangenverstrengeling de geloofwaardigheid van de NPO op het spel zet.

