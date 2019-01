Rechter doet uitspraak in zaak Paay-Vlemmix

Johan Vlemmix en Patricia Paay met haar echtgenoot Robbert Hinfelaar (l.) bij de rechtbank in Den Bosch. Ⓒ ANP

De rechtbank in Den Bosch doet woensdagochtend uitspraak in de zaak van Patricia Paay tegen Johan Vlemmix. De ondernemer had vorig jaar het idee geopperd om levensgrote sekspoppen te laten maken van bekende Nederlanders, onder wie Paay.