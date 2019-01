Officier van Justitie eist inleveren rijbewijs Rapper Boef

De rapper zei woensdag in de rechtszaal in Breda dat hij niet meer dezelfde is als twee jaar geleden, toen hij tal van snelheidsovertredingen beging. Inmiddels heeft hij zelfs zijn rijbewijs alweer terug, blijkt uit de rechtszaak die woensdagmiddag tegen hem gaande is. Maar de Officier van Justitie eist dat hij die moet inleveren.

Dat rijbewijs heeft hij hard nodig, zegt hij tegen de rechter. „Als ik toer dan heb ik wel een chauffeur, maar die kan ik niet dag en nacht bij me houden.”

Woonwijk

De rapper, die eigenlijk Sofiane B. heet, racete door Tilburg en klokte ook 300 kilometer per uur op de snelweg. Hij legde zijn ritten vast op camera en de filmpjes werden op YouTube en Dumpert massaal bekeken. Hij moest zich woensdag voor de rechtbank in Breda verantwoorden voor drie snelheidsovertredingen. De zitting vond in Breda plaats, omdat de rechtbank in Tilburg de verwachte mediabelangstelling niet aankan.

Tijdens de zaak voor de kantonrechter woensdagmiddag blijkt echter dat het om nog veel meer grove snelheidsovertredingen gaat. Zo reed hij op 2 juni 2016 op de A67, A2 en A58 richting Tilburg in de buurt van Eindhoven voortdurend te hard, zegt de officier van justitie. Ook de maanden ervoor ging hij stelselmatig zijn boekje te buiten.

Boef scheurde onder meer met 165 km per uur door de bebouwde kom van Tilburg. „Het was weliswaar ’s morgens heel vroeg, maar je moet er niet aan denken dat iemand daar net zijn hondje uitlaat”, aldus de Officier van Justitie.

Rapper Boef komt bij de rechtbank aan waar hij zich moet verantwoorden voor een flink aantal snelheidsovertredingen. Ⓒ ANP

Geen camera’s

Opvallend genoeg wilde de treitervlogger nu níet dat de zaak op beeld wordt vastgelegd. „Voor mij is het beter als de camera’s uit zijn”, zei hij woensdagmiddag in de rechtszaal. Bovendien kwamen Boef en zijn advocaat al te laat aan voor de strafzaak. De rapper zegt, met zijn jas nog aan, ’uit respect’ voor ’meneer de rechter’ toch gekomen te zijn.

Mocht het zo zijn dat de rapper een boete krijgt, dan kan hij die wel betalen, zegt Boef. „Maar ik ga niet zeggen wat ik verdien.” De rechter vroeg tevens hoe hij er tegenover staat om het geld in een schadefonds voor verkeersslachtoffers te storten. „Een goed doel vind ik altijd een goed idee.”

Audi

In september 2016 werd de betrokken Audi RS6 in beslag genomen en uit de rittenregistratie haalde de politie nog diverse snelheidsovertredingen in Tilburg. „Dit soort snelheden horen thuis op een circuit. Het is een wonder dat er geen ongelukken zijn gebeurd”, aldus de aanklager woensdag.

Boef kwam vaker in aanraking met justitie en heeft al een strafblad. Zo kreeg hij in 2017 een taakstraf nadat hij een politieauto had vernield. Ook moest hij zich verantwoorden voor het beledigen van agenten. Boef beriep zich bij die gelegenheid op zijn artistieke vrijheid als kunstenaar.

De kantonrechter doet niet meteen uitspraak, maar wil het dossier eerst grondig bestuderen. De uitspraak is over twee weken op 30 januari.

Bekijk ook: Politie grijpt in bij concert Boef in Tilburg