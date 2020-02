Gevangenisstaf: ’Wacht maar Weinstein, geen speciale behandeling!’

De bewakers zullen zich niet door Weinsteins charmes laten bespelen, stelt het personeelslid. „Ze kunnen niet wachten om hem hier te zien, om eerlijk te zijn. Hij zal onaangenaam verrast worden.”

Het is niet bekend of Weinstein op de medische afdeling zal verblijven wanneer hij vanuit het Bellevue ziekenhuis is overgebracht, waar hij direct na zijn veroordeling naartoe werd gebracht vanwege pijn op zijn borst. Het team van Harvey Weinstein heeft wel een plekje op die afdeling aangevraagd. Maar ook op die afdeling hoeft Weinstein niet te verwachten beter af te zijn. „Daar wil je niet zijn”, vertelt het staflid. „Het is alleen maar mensen die gillen en pis en poep dat rondgegooid wordt.”

Cynisch voegt hij daaraan toe: „Maar hoe meer geld je hebt, hoe meer kans je hebt uiteindelijk in een luxere gevangenis terecht te komen. Dus ik denk niet dat Harvey lang op Rikers blijft.”