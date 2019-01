’Bruiloft Justin en Hailey in februari’

Volgens de krant heeft het stel al uitnodigingen verstuurd aan familie en vrienden. Ze zijn afgelopen september al voor de wet getrouwd, maar zouden dat nog eens feestelijk over willen doen. Dat doen de zanger en het model het liefst buiten te schijnwerpers; om de locatie geheim te houden, zouden zelfs de gasten niet door hebben gekregen waar de bruiloft is.

Alhoewel Hailey en Justin in eerste instantie ontkenden dat ze al getrouwd waren, gaven ze later toe dat ze inderdaad voor de wet al man en vrouw zijn. In november veranderde Hailey haar achternaam op sociale media in Bieber. Justin noemt haar sindsdien ook „mijn vrouw”.