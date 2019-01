’Bernhard heeft thuis wat uit te leggen’

Weekblad PRIVÉ publiceert vandaag exclusieve beelden die gemaakt zijn in de nacht van zaterdag op zondag, toen BERNHARD het daar uitstekend leek te kunnen vinden met een onbekende, blonde vrouw die duidelijk níet zijn echtgenote PRINSES ANNETTE is...

De zakenprins had tot in de kleine uurtjes – hij verliet de zaak pas rond 04.15 uur - duidelijk wat te vieren. Dat zou de aanschaf van het complete Mediapark in Hilversum kunnen zijn, dat hij vorige week wist toe te voegen aan zijn onroerend goed-portefeuille waarin al zo’n 600 panden en het Circuit van Zandvoort zitten.

In ’t Lammetje danste hij met de blondine op muziek van MARCO BORSATO (Je hoeft niet naar huis vannacht). Als de onbekende doorheeft dat de Prins en zij worden gefilmd, slaat zij tot twee keer toe de telefoon van de makers van het opzienbarende filmpje uit hun handen.

Desondanks heeft PRIVÉ de beschikking over de ’verbijsterende beelden’. De prins, die sinds 2000 is getrouwd, woont op slechts een paar minuten afstand van het drukke café, waar andere gasten zich verbaasden over het feit dat hij zich zo liet gaan en zich van niets en niemand – ook niet van op hem gerichte mobieltjes – iets aantrok.

„Hij heeft thuis echt wel iets uit te leggen”, vermoedt een van de aanwezigen.

De PRIVÉ met alle beelden ligt vanaf vandaag in de winkel.