Zo werd strijd Amber Heard en Johnny Depp een smerige zaak

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

Zes weken hebben Amber Heard en Johnny Depp modder naar elkaar gegooid in de rechtszaal. Waar details in dat soort juridische zaken normaal gesproken binnenskamers blijven, gooiden de twee filmsterren in de rechtbank echter alles wél op tafel...