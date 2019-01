Shelly Sterk kan telefoon niet laten liggen

„Na Expeditie Robinson was ik helemaal los van mijn telefoon, dat was zó relaxed”, aldus de 27-jarige, die vindt dat mobieltjes best veel druk met zich meebrengen. „Als je ’s avonds een mailtje krijgt, wordt eigenlijk verwacht dat je antwoord geeft. We moeten altijd maar bereikbaar zijn.”

Shelly zorgt er dan ook voor dat ze, samen met haar echtgenoot Mark, haar rust pakt. „Als we niet aan het werk zijn, vinden we het heerlijk om tegen elkaar aan onder een dekentje op de bank te zitten. We hebben dan allebei niet die behoefte om de stad in te gaan of nog van alles te moeten. Gewoon lekker relaxen en samen Netflixen – thuis is rust voor ons.”