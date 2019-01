Vlemmix moet Paay 2000 euro betalen

De rechter deed uitspraak in de zaak die Paay had aangespannen tegen Vlemmix, die vorig jaar het idee had geopperd om levensgrote sekspoppen te laten maken naar het evenbeeld van Paay. De rechtbank verwijt Vlemmix dat hij opzettelijk de publiciteit zocht met het verhaal dat hij een sekspop op de markt zou brengen. De schadevergoeding is bedoeld om het leed van Paay, die 15.000 euro had geëist, te verzachten. Vlemmix moet ook de proceskosten betalen.

Vlemmix hoeft verder geen excuses aan te bieden en hoeft ook niet in de media te verklaren dat Paay niets met de pop te maken heeft. Want, zo stelt de rechter, dat had Vlemmix nooit gesuggereerd. De rechter had tijdens de behandeling van de zaak in november al duidelijk gemaakt dat Paay recht heeft op een schadevergoeding.

Vlemmix was woensdag bij de uitspraak van de rechter aanwezig. Paay liet verstek gaan.