John de Mol roept Linda: NAAR SBS6!

Zij was de grote ster van RTL4 die hiermee opnieuw een aderlating ondergaat. Zenderbaas SVEN SAUVÉ had maandag een weliswaar goed gesprek met WENDY, maar zag de presentatrice van tv-hit TVOH toch met lede ogen vertrekken.

En nu dus LINDA!

Linda de Mol (53) kwam in 2007 mee met de inboedel van Johns zender Talpa/Tien en werd de voornaamste troef van RTL op de zaterdag- en zondagavond. Met hits als Ik hou van Holland en Miljoenenjacht werd zij de kijkcijferkoningin van de zender.

Steeds tekende zij met ERLAND GALJAARD een contract voor een jaar. Toen De Mol volledig eigenaar werd van SBS6 kwam steeds de vraag aan de orde wanneer zíj zou overstappen.

„Ik heb met ontzettend veel plezier ruim elf jaar lang bij RTL gewerkt”, zegt Linda in een persverklaring. „Weggaan is ook echt een moeilijke beslissing geweest, maar ik heb altijd gezegd: als mijn broer me vraagt kom je me helpen, dan zeg ik natuurlijk ja. En die vraag kwam afgelopen december. Ik zie het als een spannende uitdaging: we gaan de komende tijd samen bouwen aan de zenders en ik hoop dat ik iets moois kan bijdragen.”

Volgens mediawatchers kan de overstap van zijn zus een keerpunt zijn in de verhoudingen tussen RTL 4 en SBS6, verhoudingen die al een tijdje op gespannen voet staan.