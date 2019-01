Miley Cyrus zingt op tribute Chris Cornell

Ook onder anderen Fiona Apple, Brandi Carlile, Adam Levine, Ziggy Marley, Taylor Momsen en Chris Stapleton zijn te horen tijdens het tribute, zo kondigde de organisatie dinsdag aan. Eerder was al bekend dat de overige leden van Soundgarden en Foo Fighters, Metallica, Ryan Adams, Temple of the Dog en Audioslave optreden. Het is de bedoeling dat alle artiesten een bepaalde tijd uit de muzikale carrière van Chris onder handen nemen.

Het eerbetoon is georganiseerd door familie en vrienden van Chris onder wie Jimmy Kimmel, die de avond presenteert. De opbrengst gaat naar de Chris & Vicky Cornell Foundation, een organisatie die de zanger met zijn vrouw oprichtte om kansarme kinderen te helpen.