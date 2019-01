Berusting bij RTL-baas: het moment is daar

Linda de Mol Ⓒ ANP Kippa

RTL berust in het vertrek van Linda de Mol naar Talpa. Zenderbaas Sven Sauvé hield al rekening met dit scenario, laat hij in een reactie weten. „Linda heeft er nooit een geheim van gemaakt over te stappen naar Talpa Network als haar broer haar nodig heeft. Dat moment is nu daar.”