Fatal Flowers kondigt reünie aan

Festivalprogrammeur Frank Satink is hoofdverantwoordelijke voor de terugkeer van Fatal Flowers. Hij benaderde voor het 25-jarig jubileum van Dauwpop oprichters Richard Janssen en Henk Jonkers. „Toen Frank me belde over een reünie, verwachtte ik er niks van. Maar hij wilde het toch proberen”, aldus Janssen. „Hij belde terug en zei dat de rest er toch ’niet geheel afwijzend’ tegenover stond.”

Fatal Flowers bestond van 1984 tot 1990 en maakte drie albums. De bekendste single was Younger Days, de titeltrack van hun debuutalbum. De band gaat komende zomer in de samenstelling spelen van het laatste album uit 1990, met naast zanger Janssen en drummer Jonkers, Robin Berlijn op gitaar en Geert de Groot op basgitaar.