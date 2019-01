Johan Vlemmix geschrokken van uitspraak

Johan Vlemmix in de rechtbank in Den Bosch voor de uitspraak in de rechtszaak tegen Patricia Paay. Ⓒ ANP

Johan Vlemmix is geschrokken van de uitspraak in de rechtszaak over de sekspoppen tegen Patricia Paay. „Ik had een hele andere uitspraak verwacht”, reageert Vlemmix. „Er zijn dingen gezegd waar ik me totaal niet in kan vinden. Ik had een ideetje en nu heb ik haar naam te grabbel gegooid? Alsof alles mijn schuld is. Ik begrijp het niet, ik heb alleen maar een idee gehad.”