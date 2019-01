Onzekerheid over verhuizing programma’s Linda de Mol

„Wij hebben te maken met een aantal contractuele afspraken”, stelt RTL. De zender verwacht wel dat in ieder geval Miljoenenjacht meegaat met de presentatrice. Over de andere shows moeten de gesprekken nog beginnen.

Talpa meldde dat Linda behalve Miljoenenjacht bij SBS6 ook Weet ik veel, Linda’s Zomerweek en daarnaast Oh, wat een jaar! of het programma Ik hou van Holland gaat presenteren. Het vertrek van deze succesprogramma’s is een klap voor RTL. Eerder haalde Talpa ook al shows als It Takes 2, Dance Dance Dance en Voetbal Inside – dat verderging onder de naam Veronica Inside – weg bij RTL. Bovendien hengelt Talpa ook nog naar The Voice of Holland.