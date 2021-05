André Hazes nieuwste aanwinst The Streamers

De kaartreservering voor dat concert begint maandagochtend 24 mei om tien uur. Dan wordt ook de locatie bekendgemaakt. Eerder stonden de artiesten al in het Amsterdamse Carré en bij Paleis Noordeinde. De show zal opnieuw te volgen zijn via een gratis livestream.

Bij het debuutoptreden van The Streamers in Carré en tijdens de stream op Koningsdag vanaf Paleis Noordeinde waren er al verschillende gastartiesten aanwezig, waaronder Armin van Buuren en Duncan Laurence. Vaste bandleden zijn onder anderen Guus Meeuwis, Kraantje Pappie, Rolf Sanchez, Maan, Miss Montreal en Danny Vera.

Goed feestje

The Streamers bestaat uit een kleine twintig Nederlandse artiesten en is opgericht tijdens de coronapandemie om gratis livestreamconcerten te geven. „Ik denk dat niemand de afgelopen periode om The Streamers heen kon”, zegt André over zijn deelname.

„Ze hebben in een korte tijd Nederland veroverd en vele huiskamers voorzien van een goed feestje tijdens de lockdown. Nou ben ik ook wel van een feestje dus ik denk dat ik me volgende week zaterdag nauwelijks hoef aan te passen bij deze band.”