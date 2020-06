Pornoster Ron Jeremy aangeklaagd wegens seksueel misbruik

In de aanklacht staat dat Jeremy objecten gebruikte voor de verkrachting van twee van de vrouwen. Het derde slachtoffer zou hij gedwongen hebben tot orale seks.

De vermeende slachtoffers van Jeremy waren 25, 30, 33 en 46 jaar oud ten tijde van het misbruik. Drie zaken vonden plaats in 2014, de laatste verkrachting zou in 2019 zijn geweest. Drie verkrachtingen zouden hebben plaatsgevonden in een kroeg in het westen van Hollywood.