Impresario Jacques Senf overleden

Senf begon zijn loopbaan met onder anderen The Golden Earrings – toen nog met een s – voor wie hij platencontracten en concerten regelde, net voor als andere bands. In 1965 opende hij Club 192 in Scheveningen, een beatclub.

Later, vanaf eind jaren zestig, schoof hij meer in de richting van het theater. Zijn uiteindelijke bedrijf Senf Theaterpartners werd een grote speler in de wereld van de Nederlandse podiumkunsten. Senf verkocht en organiseerde niet alleen evenementen, hij produceerde zelf ook voorstellingen, met zeer uiteenlopende medewerkers. Hij bezorgde Nederland en Vlaanderen een groot en divers podiumaanbod.

Hij stuurde ook aan op de Nationale Theaterkassa, het centraal landelijk bespreekbureau. Drie jaar geleden riepen Haagse theaters de Jacques Senf Prijs in het leven voor jonge cultureel ondernemers.