Mariah Carey klaagt ex-assistente aan wegens chantage

Lianna Azarian zou Mariah hebben gefilmd tijdens „persoonlijke activiteiten”. De beelden zouden, volgens de aanklacht die in handen is van TMZ, „behoorlijk gênant” voor de zangeres zijn en haar imago kunnen schaden. Over de inhoud wordt verder niets gezegd.

Mariah huurde Azarian in maart 2015 in. Volgens de zangeres duurde het niet lang voordat de vrouw met haar creditcard de stad in ging en allerlei spullen kocht van haar geld. In de winkel schepte ze ook nog eens op dat ze voor Mariah aan het winkelen was, waardoor ze diverse kortingen kreeg. In november 2017 werd Azarian ontslagen. Daarna begon volgens Mariah de chantage.

Mariah wil via de rechter voorkomen dat de video’s naar buiten komen.