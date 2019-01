27 jaar jongere vrouw zwanger van Nikki Sixx

Tegenover Us Magazine verklaart Courtney dinsdag dat het stel dolgelukkig is met de zwangerschap. „Nikki zal een geweldige vader zijn, want dat is hij al”, aldus voormalig model, actrice en blogger. Uit zijn eerste twee huwelijken heeft de rocker al vier kinderen: Gunner (27), Storm (24), Decker (23) en Frankie-Jean (17).

Nikki en Courtney verloofden zich in 2012 en traden twee jaar later in het huwelijk.