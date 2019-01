Jane Fonda (81) slaat aanbod seksspeeltjesfabrikant af

De streamingservice maakte het nieuws bekend vlak voor het vijfde seizoen van Grace And Frankie vrijdag van start gaat. Om die reeks te promoten, waren hoofdrolspelers Jane Fonda en Lily Tomlin dinsdag te gast bij de middagtalkshow van Ellen DeGeneres. De presentatrice stond even met haar mond vol tanden toen Jane (81) uitgebreid vertelde over een vibratorscène in de serie, net nadat Ellen had gezegd dat het om een product ging ’waar we het hier niet over kunnen hebben’.

In Grace And Frankie brengen de titelpersonages seksproducten voor oudere mensen op de markt. Het acteerduo onthulde dat ze daardoor zijn gevraagd om in zee te gaan met een echt merk dat in sekstoys handelt. Ze gingen niet op het aanbod in. „Want ze wilden dat we een demonstratievideo maakten”, grapte Lily (79).