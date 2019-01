Kirsten Dunst weigert af te vallen voor 10 miljoen dollar-filmrol

Kirsten Dunst laat zich niet zo gemakkelijk overhalen Ⓒ Hollandse Hoogte

De makers van Bring it On, de comedy uit het jaar 2000 waar Kirsten Dunst een sterrenrol in speelde, boden de actrice tien miljoen dollar voor een reboot, maar daar moet de kersverse moeder wel eerst wat gewicht voor verliezen. En het is nog maar voor een de vraag of ze dat ervoor over heeft.