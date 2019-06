Kippen moeten Anniko van Santen voor leeg nest behoeden

Anniko heeft een zoon van vijftien en een dochter van achttien. „Het klinkt klef, maar ik ben gezegend met twee gezellige kinderen die nog graag dingen met hun ouders doen. Dat zal ik missen als ze het huis uitgaan, ik krijg vast een legenestsyndroom. Nu zegt mijn dochter nog dat ze elke zondag thuis Boer zoekt Vrouw komt kijken, maar ze krijgt natuurlijk toch een eigen leven.”

Op werkgebied verwacht Anniko niet dat er voorlopig veel gaat veranderen. De 48-jarige presentatrice ziet zichzelf nog wel even Opsporing Verzocht, waar ze al bijna vijftien jaar het gezicht van is, doen. „Ik hou er rekening mee dat er een punt komt waarop ik zeg: nu is het genoeg, ik wil dit niet meer”, zegt Anniko wel. „Vooralsnog haal ik genoeg voldoening uit de zaken die we helpen oplossen. Het is een weegschaal met aan de ene kant een bak verdriet en rotzooi en aan de andere kant de wetenschap dat je daar iets tegen kunt doen. Die is nu nog in balans.”