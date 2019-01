Chantal Bles trots en emotioneel na laatste chemo dochtertje

„Bijzonder lief sterk prinsesje, vandaag hebben we de laatste chemo behandeling gehad. 9 maanden lang hebben we gestreden als leeuwinnen met een lach en een traan samen met onze dierbaren om ons heen. Wat hebben wij veel van jou geleerd! Wat een kracht en levenslust heb jij! Wat zijn wij ongelooflijk trots op jou!”, schrijft Chantal op Instagram.

Op Instagram Stories is te zien hoe het kleine meisje met een mooie ballon in haar handen en op de schouders van haar vader het ziekenhuis in Amsterdam verlaat. Ook bedankt Chantal Nicolette van Dam voor de taart die ze kreeg om de speciale gelegenheid te vieren. „We zijn trots op je, prinses Jada”, staat er op de roze taart.

Vorig jaar werd bekend dat bij Jada een grote tumor met uitzaaiingen was ontdekt. Een zware behandeling volgde. Tussendoor werd ze een paar keer met spoed opgenomen in het ziekenhuis vanwege hoge koort en een longontsteking. Het gezin gaat nu werken aan het herstel van Jada. „En alle emoties en gebeurtenissen proberen een plekje te geven. We wensen dat je voor altijd een heel gezond mooi leven zal krijgen lieve schat!” Als hashtags voegt Chantal dan ook aan haar bericht toe: ’samen sterk’, ’voor altijd’ en ’Wat een emoties’

