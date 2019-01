’Harry Potter’ stuurt zieke fan (4) lief filmpje

„Hi Gigi, leuk je te ontmoeten. Ik hoop dat je een fantastische dag hebt, waar je ook bent”, zegt de 29-jarige acteur in het filmpje. „Sorry dat ik er zo slordig uitzie en dat het hier zo luidruchtig is”, zegt Daniel, die het filmpje backstage bij de Broadway-show The Lifespan of a Fact opnam. „Maar ik wilde je de allerbeste wensen en heel veel liefs sturen, we denken aan je.”

Gigi werd twee jaar geleden gediagnosticeerd met leukemie en ligt sinds vier maanden in een ziekenhuis in Morelos.