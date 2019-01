Wim Kieft terug bij VI

Dat vertelde Kieft in het radioprogramma Veronica Inside, in een telefoongesprek met Wilfred Genee. Kieft was bij het programma onder de naam Voetbal Inside bij RTL destijds een regelmatig terugkerende gast, maar moest daarmee stoppen toen hij exclusief voor Ziggo Sport ging werken. Maar vanaf het nieuwe seizoen keert hij voor drie jaar terug bij het tv-programma Veronica Inside.

Wim Kieft: ‘Ik heb altijd met enorm veel plezier bij VI aangeschoven. Een combinatie met Ziggo ging niet, dus ik heb uiteindelijk voor VI gekozen. Ik wilde al wat eerder terug komen, maar ik vind het heerlijk om nu weer bij jullie aan de slag te gaan. Ik vind het leuk dat bij VI alles een beetje met een korreltje zout is, met wat grapjes maken.’

Talpa bevestigde de overstap met een persbericht nadat Wims sport-collega Jack van Gelder over de transfer had getwitterd.