’Glass’: Ingenieus vlechtwerk

The Beast (James McAvoy) is los in ’Glass’. Ⓒ Disney

Dat hij met verrassingen komt, is al lang geen verrassing meer. M. Night Shyamalan heeft zich sinds The sixth sense (1999) opgeworpen als meester van de twist. Zijn laatste onthulling in kidnap-thriller Split (2016) sloeg een brug naar zijn ’reallife’ superheldenfilm Unbreakable (200). In Glass borduurt hij voort op dat gegeven.