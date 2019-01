Wereldvreemd in eigen land

De familie Tojo verruilt Den Haag voor het Brabantse Meeuwen. Ⓒ NTR

We hebben op de vaderlandse beeldbuis al onder meer geruild van echtelieden (Jouw vrouw, mijn vrouw) en van budget (Steenrijk, straatarm). Nu is er een nieuwe variant: Jouw stad, ons dorp. Binnen hetzelfde Nederland, maar - uiteraard - met tv-waardige tegenstellingen. Wat gebeurt er als je een PVV-stemmer van het platteland in een multiculturele wijk in Den Haag neerzet?