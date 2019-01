Linda de Mol verwacht lagere kijkcijfers

Dat vertelde ze aan haar, nu nog, collega’s bij RTL Boulevard. „Ik ben dan ook verwend geraakt.” Met programma’s als Miljoenenjacht, Linda’s Zomerweek en Oh, wat een Jaar! bereikte ze een miljoenenpubliek.

Volgens Linda zou ze haar bestaande formats zonder problemen mee kunnen nemen, omdat het ’min of meer haar eigen formats zijn’. Hoe het juridisch precies zit, weet ze niet, maar ze verwacht geen grote problemen. Maar: „Ik vind het ook leuk om mee te brainstormen over nieuwe programma’s en die hoeven ook zeker niet allemaal van mezelf te zijn.”

Overigens baalt ze er wel van dat er over een ’oorlog’ gesproken wordt. Volgens haar heeft haar broer John zelfs nog geprobeerd de samenwerking te zoeken met RTL. „Het is geen oorlog, wat een onzin. In het voetbal is het volkomen normaal dat je een sterk team maakt en daar wordt ook niet zo over gesproken. Ik heb ook een heel warm hart voor RTL en de mensen die er werken. Ik ga gewoon mijn broer helpen, het is niet meer dan dat.”