Chantal Janzen reageert op transfer Linda en Wendy met hilarische video

In de video is Chantal aan de telefoon als ze wordt onderbroken door haar zoon, die vraagt wanneer ze zijn verjaardag kunnen vieren. Maar elke dag moet Chantal Janzen wel een programma presenteren: Miljoenenjacht, The Voice, Oh, wat een jaar, Weet ik Veel?, Chantal blijft Slapen, Dancing With the Stars, Wie ben ik?, Holland’s Got Talent, etcetera.

In het tweede filmpje geeft ze een bijdehand antwoord als haar zoon vraagt of hij dan wel een extra groot cadeau krijgt, nu zij zo druk is. „Lieverd, dat mama die programma’s van die twee dames gaat overnemen, betekent niet dat mama ook het saláris gaat overnemen.”

Wel heeft ze een andere suggestie: „We gaan met alle kindjes uit de klas naar RTL Late Night, ja? En dan vragen we en dan met alle papa’s en mama’s om te kijken en dan hebben ze zo weer zestig kijkers meer.”

Om het telefoongesprek af te sluiten: „Nee, Sven, komt helemaal goed, ik ga het allemaal doen hoor.” Sven Sauvé is de zenderbaas bij RTL.

De filmpjes zijn in korte tijd al zo’n 50.000 keer bekeken en veel volgers laten in de reacties weten er keihard om te lachen. Naast talloze smileys met tranen in hun ogen van het lachen, reageren zij met: ’Ik ga stuk!’ en: ’Hilarisch! Ik val van mijn stoel!’. Ook trekt iemand de ietwat laconieke conclusie: „Gelukkig blijft er nog een leuk iemand bij RTL.”

