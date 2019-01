NikkieTutorials heeft nieuwe liefde

„Ik wilde jullie laten weten dat mijn leven de afgelopen vier maanden is veranderd”, schrijft Nikkie Tutorials bij de foto. „Ik weet dat ik nooit veel over mijn privéleven deel, maar dit moesten jullie wel weten!”, vervolgt ze met een paar verliefde emoji’s. Veel meer wil de 24-jarige make-upartist er (nog) niet over kwijt en het duurt dan ook even voor haar fans doorhebben dat de foto over haar nieuwe liefde gaat en niet over haar mooi gelakte nagels.

De Jager doet dit jaar mee aan Wie is de mol? en won in 2017 een Amerikaanse Teen Choice Award en een Nederlandse Hashtag Award voor haar make-upvideo’s. Ook werd ze afgelopen jaar genomineerd voor een People’s Choice Award. Eerder had zij zes jaar lang een relatie met Rick, maar die ging vorig jaar mei uit.