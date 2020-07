President KANYE WEST?

Kanye West doet een gooi naar het presidentschap. Ⓒ ANP/HH

Is het een publiciteitsstunt of is rapper en producer KANYE WEST (43) écht serieus, nu hij heeft aangekondigd een gooi te willen doen naar het Amerikaans presidentschap? Dit weekend maakte hij bekend de strijd met DONALD TRUMP (74) te willen aangaan. Een kansloze missie? Er zijn in de Amerikaanse politiek wel gekkere dingen gebeurd...