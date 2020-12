Hollywoodster Elliot Page bedankt fans voor positieve reacties op coming-out

Premium Binnenland

’GL-kandidate werpt emancipatie 20 jaar terug’

De kritiek op de kandidatuur van Kauthar Bouchallikht bij GroenLinks zwelt aan. Allochtone feministen maken zich zorgen over de onthullingen over de nummer 9 op de GL-kandidatenlijst. „Haar kandidatuur werpt de emancipatiestrijd van moslimvrouwen twintig jaar terug in de tijd.”